Pace fiscale | Matteo Salvini e Antonio Tajani discutono il taglio Irpef

Nel vivace dibattito sulla pace fiscale, Matteo Salvini e Antonio Tajani si confrontano sulle strategie per ridurre le tasse in Italia. Salvini sottolinea come la redistribuzione delle risorse attraverso la pace fiscale possa favorire un abbassamento complessivo delle imposte, inclusa l’Irpef. La questione rimane aperta: è possibile combinare sostenibilità fiscale e crescita? La risposta dipende da scelte che potrebbero cambiare il volto del sistema tributario italiano.

"La pace fiscale porta nelle casse dello Stato dei soldi che permetteranno allo Stato di abbassare le tasse a tutti, quindi una cosa va insieme all'altra" circa il taglio Irpef. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando al convegno di Assoimmobiliare: 'Piano Casa Itala', sulle dichiarazioni del vicepremier e ministro, Antonio Tajani, secondo cui serve prima tagliare l'Irpef e poi parlare delle proposte della Lega. "La pace fiscale serve a 20 milioni di italiani", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pace fiscale: Matteo Salvini e Antonio Tajani discutono il taglio Irpef

In questa notizia si parla di: pace - fiscale - irpef - matteo

Salvini al Festival dell’Economia: “Ponte da fare e pace fiscale in estate. Ilva? Pubblica se serve” - Al Festival dell'Economia di Trento, Matteo Salvini ha annunciato il prossimo avvio del percorso per il Ponte sullo Stretto e ha parlato di una possibile pace fiscale in estate.

Tra pace fiscale e taglio dell’Irpef Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice: «Il punto è che le due cose sono complementari: le rottamazioni portano nelle casse pubbliche le risorse che consentono di abbassare l’Irpef. Io spero che su qu Vai su Facebook

Pace fiscale: Matteo Salvini e Antonio Tajani discutono il taglio Irpef; Non c’è pace per il fisco: tanti sconti, senza risorse; Tasse e terzo mandato, scontro nella maggioranza.

Matteo Salvini: "La pace fiscale consentirà il taglio Irpef per tutti" msn.com scrive: Il vicepremier Salvini al convegno Assoimmobiliare: la pace fiscale aiuterà 20 milioni di italiani e permetterà il taglio Irpef.