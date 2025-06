Pablo Lucero resta alla Maceratese in Serie D occhi su Casolla e Urso

Pablo Lucero guiderà la difesa della Maceratese anche in Serie D. C’è accordo tra il giocatore, che aveva molte richieste, e la società che lo aveva messo tra gli obiettivi dopo avere toccato con mano la personalità del difensore argentino. Ed è stato proprio Lucero a mettere la firma nello spareggio di Ancona contro la K Sport quando ha trasformato l’ultimo rigore. Si sta parlando con i protagonisti della passata stagione, ma nel contempo ci si guarda attorno perché la squadra ha bisogno di essere puntellata da giocatori di categoria in vista della serie D. Spunta l’idea Francesco Casolla per la Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pablo Lucero resta alla Maceratese in Serie D, occhi su Casolla e Urso

