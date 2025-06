Owen cooper di adolescence diventa il spider-man?

Owen Cooper, giovane talento di appena 15 anni, conquista il pubblico interpretando un nuovo Spider-Man in "Adolescence". La sua presenza magnetica e il talento emergente lo hanno consacrato come uno degli attori più promettenti della generazione. Con numeri record e un successo planetario, Owen sta entrando nel cuore degli spettatori di tutto il mondo, dimostrando che il futuro del cinema e della televisione ha un volto giovane e brillante. Successo e...

Owen Cooper emerge come uno degli interpreti più interessanti della nuova generazione di attori. Con soli 15 anni, ha attirato l'attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione in Adolescence, una miniserie diventata rapidamente un fenomeno mediatico. La serie ha registrato numeri record, consolidandosi come la quarta produzione in lingua inglese più vista nella storia di Netflix. successo e impatto di adolescense su netflix. Nei primi 24 giorni dalla pubblicazione, Adolescence ha totalizzato oltre 114 milioni di visualizzazioni. Questo risultato colloca la serie dietro a titoli come Mercoledì Stagione 1, con 252,1 milioni di visualizzazioni, Stranger Things Stagione 4, con 140,7 milioni, e Dahmer – Monster: the Jeffrey Dahmer Story, con circa 115,6 milioni.

"Adolescence" non è solo una miniserie: è un'esperienza che ti si incolla addosso, ti scuote e ti lascia con un groviglio di emozioni difficile da districare. In quattro episodi, ci immerge nella vita di Jamie Miller, un tredicenne arrestato per l'omicidio di una compa

VIDEO | Owen Cooper e Erin Doherty raccontano il terzo episodio di Adolescence