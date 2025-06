Ostia scattano i sigilli per lo storico stabilimento Il Venezia

Lo stabilimento balneare “Venezia” di Ostia, simbolo di un’epoca passata, è stato recentemente sottoposto a sequestro a causa di irregolarità urbanistiche. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulle regolamentazioni e sulla gestione delle risorse costiere. La vicenda mette in luce le sfide di un settore cruciale per il turismo e il patrimonio locale, aprendo un dibattito urgente sulla tutela e la legalità.

Ostia, 12 giugno 2025 – Sono scattati i sigilli per lo storico stabilimento balneare “Venezia” a Ostia: il lido che sorge sul Lungomare Amerigo Vespucci è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale X Gruppo Mare. Secondo quanto si apprende il provvedimento sarebbe stato preso per illeciti in materia di urbanistica. “Il sequestro dello stabilimento Venezia dimostra chiaramente la grande confusione che regna da parte del Comune di Roma nella gestione dell’estate di Ostia. A stagione balneare ormai avviata, è evidente come non vi siano certezze né per gli imprenditori del settore, né tantomeno per i bagnanti e per quegli abbonati che avevano già affittato cabine e ombrelloni per l’estate: una situazione che comporta un danno economico significativo per entrambe le parti”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it