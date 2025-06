Ospite di un evento letterario a Londra la regina Camilla ha ammesso di avere una grande passione per gli audiolibri | Ne porto uno con me ovunque io vada

La regina Camilla, appassionata di audiolibri, svela il suo modo speciale di immergersi nelle storie ovunque si trovi. Dai momenti di relax in campagna alle lunghe ore di viaggio, le sue cuffie diventano compagne fedeli e insostituibili. Un’esploratrice delle parole che, tra una passeggiata e un impegno ufficiale, non rinuncia mai a scoprire nuovi mondi narrativi. La sua passione dimostra come la lettura possa essere ovunque, arricchendo ogni singolo momento della giornata.

L i porta con sĂ© nelle lunghe passeggiate in campagna con le sue cagnoline Moley e Bluebell. Li ascolta mentre si prepara per uscire e le fanno compagnia durante i tediosi viaggi in auto o in treno. Anzi, a volte le succede che, arrivata a destinazione, ma raggiunto un momento cruciale nella narrazione, si ritrova a chiedere che le venga concesso qualche minuto in piĂą per finire un capitolo e poter sentire come va a finire. La regina Camilla, ospite a sorpresa di un evento per la presentazione delle finaliste al Women’s Prize a Londra, assegnato ad autrici di narrativa e saggi, lo ha confermato anche ieri: gli audiolibri sono una grande invenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ospite di un evento letterario a Londra, la regina Camilla ha ammesso di avere una grande passione per gli audiolibri: «Ne porto uno con me ovunque io vada»

