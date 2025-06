ospedale san pio introdotti il videodermatoscopio e la cabina di fototerapia

L'Ospedale San Pio si rinnova con tecnologie all'avanguardia, offrendo ai pazienti diagnosi e trattamenti di eccellenza. L’introduzione del videodermatoscopio e della cabina di fototerapia rappresentano un passo avanti significativo nell’assistenza dermatologica, garantendo interventi più precisi, sicuri e meno invasivi. Questi investimenti, sostenuti dalla direzione e dal team medico, sottolineano l’impegno costante dell’ospedale nel migliorare la qualità delle cure. La nuova era della dermatologia al San Pio è finalmente arrivata.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove e moderne apparecchiature elettromedicali sono state acquisite dall'AORN "San Pio", guidata dalla dott.ssa Maria Morgante, al fine di garantire, costantemente, attraverso innovazioni tecnologiche, efficacia ed efficienza nel trattamento delle principali patologie cutanee. Due importanti investimenti sono stati realizzati per la UOSD Dermatologia guidata dal dott. Giovanni Sarracco. La cabina di fototerapia consente trattamenti mirati per psoriasi, vitiligine, dermatite atopica, linfomi cutanei e altre dermatosi infiammatorie, con un notevole incremento in termini di precisione, sicurezza e comfort per il paziente.