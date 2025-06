Osimhen sviluppo inaspettato | il bomber ha una chiara ossessione

Victor Osimhen, il bomber nigeriano dal talento esplosivo, ha sorpreso tutti con un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un’annata inaspettatamente lontana dai riflettori europei, il suo trasferimento in Turchia ha acceso nuovamente l’interesse del grande calcio e alimentato un’ossessione che lo spinge a puntare sempre più in alto. Il suo sviluppo sorprendente potrebbe riaccendere le speranze di un ritorno protagonista anche in Italia.

L’attaccante nigeriano sembra poter essere nuovamente al centro del mercato anche in questa sessione estiva (Ansa Foto) – SerieAnews È strano pensare che Victor Osimhen potesse finire quasi “dimenticato” in una stagione fuori dai radar del grande calcio europeo. E invece, in Turchia, ha fatto rumore eccome. Dopo l’arrivo in prestito al Galatasaray, il numero 45 nigeriano ha messo il turbo e, a suon di gol, ha trascinato i giallorossi alla conquista del titolo nazionale. Un’annata da protagonista, tra reti decisive, prestazioni da leader e uno spogliatoio che ha trovato in lui una colonna. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Osimhen, sviluppo inaspettato: il bomber ha una chiara ossessione

