Osimhen la foto con il rapper e la maglia della Juventus | indizio per il futuro?

Osimhen, il protagonista della telenovela di mercato, continua a catturare l’attenzione dei tifosi. Dopo aver rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia, l’attaccante nigeriano fa discutere con una foto inaspettata: con un rapper e la maglia della Juventus. Indizio del suo futuro? Il mistero si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso e il cuore diviso tra passato e possibile nuovo capitolo.

L’attaccante nigeriano non ha ancora trovato una destinazione dopo aver rifiutato l’Arabia e intanto spunta una foto che fa storcere il naso ai tifosi del Napoli La telenovela Osimhen continua. Il centravanti ha detto no all’Arabia Saudita nonostante un’offerta monstre dell’Al-Hilal. Simone Inzaghi lo aveva richiesto a gran voce, ritenendolo perfetto per il suo progetto, ma il centravanti vuole rimanere in Europa. pic.twitter.comAwr9gPZPpv — Victor Osimhen (@victorosimhen9) June 12, 2025. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it