Osimhen Juve | mossa a sorpresa di un altro club italiano! Si inserisce una nuova rivale per l’attaccante ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo si infiamma con una svolta inaspettata: dopo la candidatura della Juventus, anche il Milan si inserisce nella corsa per Victor Osimhen. La stessa attentissima attenzione dei club italiani all’attaccante nigeriano potrebbe sconvolgere le strategie di mercato e aprire nuove sfide. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le ultime novità per il futuro del talentuoso centravanti.

Osimhen Juve: un altro club italiano si inserisce nella corsa per l'attaccante, ecco cosa sta succedendo. NovitĂ importante per il futuro del nigeriano. Il calciomercato estivo entra nel vivo con una clamorosa indiscrezione che, se confermata, potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlos Passerini, il Milan starebbe seriamente pensando a un assalto per Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli che piace anche al calciomercato Juve. Un'idea che non sarebbe piĂą solo una suggestione, ma oggetto di una riflessione concreta a Milanello.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Chiesa al #Napoli è ancora possibile, agli azzurri servono due esterni offensivi (Pedullà ) Ngonge è in uscita; sull'ex Juve c'è anche un altro club italiano. Al Liverpool, Chiesa ha sofferto i numerosi infortuni e non è riuscito ad imporsi. Vai su X

Senza Juve, e senza una Juve forte, Calcio italiano e Nazionale italiana sono questo. E' storia. Intanto Terzo (3°) Mondiale a rischio. Succede quando azzoppate la Juve per i vostri sporchi giochi. Anni e anni a cercare di distruggere la Juve per far "vincere" (si Vai su Facebook

Chiesa al Napoli è ancora possibile, agli azzurri servono due esterni offensivi (Pedullà ); Pioli Italia, il tecnico ha già un accordo con la Viola!; Bologna, altro infortunio: Italiano perde anche un top contro la Juve.

