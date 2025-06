Osimhen Juve | la FOTO pubblicata scatena i tifosi bianconeri Indizio per il futuro dell’attaccante? Cosa è successo

Una semplice foto può valere più di mille parole, e quella di Osimhen con la maglia della Juve ha acceso il fermento tra i tifosi bianconeri. L’immagine, condivisa dal calciatore nigeriano insieme al rapper Odumodublvck, sembra essere molto più di un semplice scatto: potrebbe essere il presagio di un futuro colpo di mercato. Ma cosa c’è di reale dietro questa suggestiva immagine? Il, resto delle novità si svelerà presto...

