Osimhen Juve il vento è cambiato dopo l’addio di Giuntoli | pista più fredda possono decollare queste tre soluzioni alternative

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incerto dopo l’addio di Giuntoli, che aveva puntato forte su Victor Osimhen. La pista per il nigeriano si raffredda, ma tre alternative emergono come possibilità concrete. Riusciranno i bianconeri a trovare una nuova strategia vincente? Scopriamo le soluzioni che potrebbero cambiare le sorti del mercato estivo e riportare la Juventus in carreggiata.

Osimhen Juve, il vento è cambiato dopo l’addio di Giuntoli: la pista per il nigeriano si fa più fredda, possono decollare queste tre soluzioni alternative. Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare del calciomercato Juve, che aveva individuato in Victor Osimhen il primissimo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’addio di Giuntoli, che aveva predisposto per questa operazione con il Napoli ben 85 milioni di euro, la pista si è raffreddata. Ora i bianconeri puntano con maggiore decisione su Gyokeres dello Sporting, David e Retegui. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il vento è cambiato dopo l’addio di Giuntoli: pista più fredda, possono decollare queste tre soluzioni alternative

In questa notizia si parla di: juve - osimhen - vento - cambiato

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

"Ho letto stamani su ‘Il Mattino’ che noi e la Juventus siamo stati quelli che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto sempre i massimi livelli con una certa costanza". "Poi quella del nord è una squadra che non ha sempre giocato in maniera chiara, mentre vi assi Vai su Facebook

Osimhen Juve, il vento è cambiato dopo l'addio di Giuntoli; Milan-Allegri, l’esordio è già amaro: tutta colpa della Juve; Juventus-Lecce 2-1, PAGELLE: Vlahovic fa assist, Yildiz fa magie. Questo Koop? Prendere!.

Attacco Juve, per Gyokeres la concorrenza saudita Come scrive corrieredellosport.it: 1 dello Sporting: "Non chiedo 100 milioni, ma 70 sono pochi" ...