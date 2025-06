Osimhen Juve il Galatasaray insiste | la richiesta del Napoli non cambia Cosa manca per il trasferimento del bomber nigeriano Ultime

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto tra Napoli, Juventus e Galatasaray. Mentre i turchi intensificano le loro offerte, il Napoli mantiene ferma la richiesta di 75 milioni di euro, rallentando le trattative. Cosa manca ancora affinchè il bomber nigeriano possa trovare una nuova casa? Gli ultimi aggiornamenti svelano che le modalità di pagamento sono il nodo centrale da sciogliere. Resta da capire se si arriverà a un accordo definitivo...

Osimhen Juve, il Galatasaray insiste: ecco cosa manca per la permanenza del nigeriano in Turchia. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN, sul suo account X, il Galatasaray insiste per Victor Osimhen. Si tratta sulle modalità di pagamento, con il Napoli che continua a chiedere la clausola da 75 milioni di euro. I turchi sono disposti ad avvicinarsi alla cifra, ma pagando in 2-3 esercizi. Non è ancora perfezionata l’intesa col giocatore. Il Gala, però, è nettamente in pole con il calciomercato Juve sempre sullo sfondo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com