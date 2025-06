Osimhen e Vlahovic sono intrappolati nei loro contratti da nababbi Espn

Osimhen e Vlahovic, due talenti di livello mondiale, si trovano ora intrappolati nei loro contratti da nababbi, creando un vero e proprio dilemma per Napoli e Juventus. La loro situazione, complicata da ingaggi elevati e delusioni recenti, sta attirando l’attenzione di esperti come Gabriele Marcotti di ESPN, che li definisce...

Da risorsa dal valore inestimabile, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic si sono trasformati in un grosso grattacapo rispettivamente per Napoli e Juventus. I due attaccanti, fuori dal progetto (il primo si è estromesso da solo, il secondo ha deluso le attese), stentano a trovare una nuova destinazione a causa dei loro ingaggi importanti. Gabriele Marcotti, giornalista di Espn, si sofferma sulla situazione del nigeriano e del serbo definendoli “talenti di punta intrappolati in contratti inadeguati”. Vi riportiamo di seguito un estratto della sua analisi. L’analisi di Espn su Osimhen e Vlahovic. Marcotti scrive del mercato dei centravanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen e Vlahovic sono intrappolati nei loro contratti da nababbi (Espn)

