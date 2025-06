Osimhen e ora? Il no all'Arabia la fiducia del Galatasaray la clausola e i rumors su Milan e Juventus

situazione di Osimhen, che con il suo recente rifiuto all’Arabia ha acceso i riflettori su di lui e alimentato le voci di mercato. La fiducia del Galatasaray si intreccia con le clausole contrattuali e i rumors su Milan e Juventus, mentre il domino dei centravanti europei si prepara a scattare. La prima tessera che farà partire questa rivoluzione potrebbe essere rappresentata dalla...

Il domino dei centravanti di mezza Europa è pronto a scattare e la prima tessera che tutto metterà in moto potrebbe essere rappresentata dalla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: osimhen - arabia - fiducia - galatasaray

Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? - L’estate del calcio italiano si scalda attorno a Victor Osimhen, con voci di un accordo tra il centravanti nigeriano e la Juventus.

Victor Osimhen rifiuta ufficialmente l'offerta di Al Hilal per la quinta volta. Ha deciso di non trasferirsi lì, a prescindere dalla cifra offerta. Caso chiuso. La priorità principale è restare in Europa, con un top club italiano molto interessato e altri club europei. Si pren Vai su Facebook

Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus; Napoli, su Osimhen riparte l'asta in Europa. E con l'Al-Hilal non è finita; Galatasaray Avvertito: Spesa da 150 milioni per Osimhen è un Risch Grave.

Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus calciomercato.com scrive: Il domino dei centravanti di mezza Europa è pronto a scattare e la prima tessera che tutto metterà in moto potrebbe essere rappresentata dalla scelta che dovrà fare.