Osimhen alla Juve | spunta la foto con la maglia

Il gossip su Victor Osimhen si infiamma: una foto con la maglia bianconera ha fatto impazzire i tifosi della Juventus, alimentando le speranze di un suo possibile trasferimento. Tra smentite e indizi social, il futuro del bomber napoletano si presenta più incerto che mai. I rumors si intensificano: sarà davvero la volta buona per vedere Osimhen in bianconero? La prossima settimana potrebbe rivelare tutte le sorprese di questa telenovela di mercato.

Osimhen, lo scatto 'bianconero' fa impazzire i tifosi della Juventus. Indizio social sul futuro del bomber di proprietà del Napoli? Le ultime Sono giorni bollenti anche sul fronte Osimhen. Il bomber di proprietà del Napoli, dopo il no all' Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha infatti riacceso le speranze dei tifosi della Juventus. Il club bianconero, come noto, sta pensando anche a lui per l'attacco della prossima stagione. Victor Osimhen alla Juventus? Lo scatto del nigeriano fa sognare i tifosi bianconeri. Cosa succede (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Sul centravanti c'è forte il pressing del Galatasaray, che spinge per la sua permanenza.