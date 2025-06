Orzinuovi | il PalaBertocchi non ospiterà più la Serie A2 di pallacanestro

Il futuro del basket a Orzinuovi si presenta incerto e pieno di sfide. Dopo un’estate ricca di speranze e ambizioni, il progetto con il Gruppo Mascio e l’Orzibasket si interrompe bruscamente, lasciando il PalaBertocchi senza gare di Serie A2 nella prossima stagione. Una notizia che scuote la comunità sportiva locale e solleva dubbi sulla continuità di questo importante sport nel territorio. Ora, la domanda è: quali saranno i prossimi passi per il basket orzinuovese?

Non è affatto facile in questo momento avere certezze sul futuro della pallacanestro a Orzinuovi. L'unica nota ormai sicura è che il PalaBertocchi nella prossima stagione non ospiterà gare di serie A2. Il progetto, che solo l'estate scorsa ha condotto in provincia di Brescia il Gruppo Mascio per un "matrimonio" ricco di ambizioni con l' Orzibasket, non è durato nemmeno dodici mesi e lunedì 30 giugno, quando scadrà la convenzione per l'utilizzo del palazzetto bassaiolo, le strade delle due componenti di un amore mai sbocciato (quella di patron Mascio da Treviglio e quella più orceana guidata dall'ex presidente Zanotti) si divideranno definitivamente.