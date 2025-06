Orto sonico | musica e buone pratiche sostenibili agli orti sociali

Preparati a un pomeriggio straordinario all'insegna di musica, arte e sostenibilità negli Orti Sociali di Arezzo! Domenica 15 giugno, dalle 15:30 alle 19:30, vivi un’esperienza coinvolgente con “Orto Sonico – Re-Cycle Sound”, un evento gratuito promosso da Legambiente in collaborazione con FIAB Arezzo. Un’occasione imperdibile per scoprire come l'arte e le buone pratiche possano trasformare il nostro rapporto con l’ambiente, ispirandoti a portare cambiamenti positivi nella tua quotidianità.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Domenica 15 giugno, dalle 15:30 alle 19:30, gli Orti Sociali gestiti Legambiente in via Bucciarelli Ducci (zona Pantano) ad Arezzo ospiteranno “Orto Sonico – Re-Cycle Sound”, un pomeriggio dedicato all’arte, alla musica e alla sostenibilità, con attività aperte a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è promossa da Legambiente Arezzo in collaborazione con FIAB Arezzo – Amici della Bici ed Electra APS. Fa parte del progetto “Siete Presente – Giovani e associazionismo ed. 2025”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – GiovaniSì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, con il contributo del Servizio Civile Universale e della Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Orto sonico”: musica e buone pratiche sostenibili agli orti sociali

“Orto sonico”: musica e buone pratiche sostenibili agli orti sociali Segnala msn.com: Arezzo, 12 giugno 2025 – Domenica 15 giugno, dalle 15:30 alle 19:30, gli Orti Sociali gestiti Legambiente in via Bucciarelli Ducci (zona Pantano) ad Arezzo ospiteranno “Orto Sonico – Re-