Orti boom di richieste | aumento del 33% successo tra i giovani

L’interesse per gli orti urbani a Forlì sta crescendo a ritmo vertiginoso, con un incremento del 33% delle richieste e un entusiasmo tra i giovani mai visto prima. Coltivare la terra non è solo un’attività sostenibile, ma anche una scelta di vita che favorisce il benessere e la convivialità. Questo trend positivo dimostra come sempre più persone vogliano riscoprire il piacere di un’agricoltura urbana accessibile e a portata di mano.

Forlì, 12 giungo 2025 – Coltivare la terra, raccoglierne i frutti e creare ricette sane e a costo (quasi) zero. Prendersi cura di un orto è un gesto che va oltre l’economia domestica: è anche tempo di qualità e parte di uno stile di vita che sempre più persone stanno riscoprendo. Lo dimostrano i dati emersi dopo l’uscita del nuovo bando per l’assegnazione di 48 orti urbani all’interno del Comune di Forlì, pubblicato lo scorso 15 aprile, che ha visto una partecipazione particolarmente diffusa, con un incremento di richieste del 33,33% rispetto al 2024. Le domande arrivate entro la scadenza dell’avviso pubblico, infatti, sono state complessivamente 204, di cui 80 per la categoria A1, dedicata agli ultrasessantenni, 16 per la categoria A2, riservata ai componenti di famiglie vulnerabili, 10 per la categoria B1, dedicata alle domande di gruppo e 98 per singoli ‘ortisti’ con meno di sessant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orti, boom di richieste: aumento del 33%, successo tra i giovani

Assegnazione orti: aperto l’inoltro delle richieste Si legge su ilrestodelcarlino.it: Le richieste saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo solo ed esclusivamente per gli orti che risulteranno non destinabili a nessuno dei richiedenti in graduatoria.