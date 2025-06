Orrore in Italia giovane turista denuncia | Violentata da tre ragazzi in Salento

Una giovane turista italiana ha denunciato di essere stata vittima di violenza da parte di tre ragazzi durante una festa nel Salento, scatenando sconcerto e indignazione nel paese. Questi episodi atroci evidenziano l’urgenza di un impegno condiviso per garantire la sicurezza dei giovani e contrastare con fermezza ogni forma di violenza. Gravissime le accuse della giovane, che se saranno confermate, richiederanno risposte decise e misure immediate per tutelare i diritti di tutte le persone coinvolte.

Avevano invitato a casa dei ragazzi per passare la parte conclusiva della serata tutti insieme, per quella che doveva essere una festa improvvisata in un appartamento preso in affitto. Ma la notte di allegria si sarebbe di colpo trasformata in orrore: una delle giovani presenti ha infatti denunciato l'orribile violenza a suo carico da parte di tre coetanei. Una notizia che ha sconvolto l'Italia. Gravissime le accuse della giovane, che se saranno provate dagli investigatori potrebbero delineare un quadro agghiacciante: la vittima ha infatti spiegato di essersi appartata con un ragazzo, per poi essere raggiunta però anche da altri due, all'improvviso.

