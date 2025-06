Oroscopo Sagittario di Paolo Fox | le previsioni di oggi 12 giugno 2025

...una sete insaziabile di scoprire nuovi orizzonti, sia dentro di sé che nel mondo circostante. Oggi, 12 giugno 2025, le stelle ti invitano a lasciare alle spalle le esitazioni e ad abbracciare con fiducia le opportunità che si presentano, alimentando il tuo spirito avventuroso e la sete di conoscenza. Preparati a vivere una giornata all’insegna della scoperta e del progresso personale!

Caro Sagittario, in un universo in continuo movimento, il tuo segno rappresenta l'eterno cercatore di verità, colui che punta sempre all'orizzonte, spinto da un innato desiderio di libertà e conoscenza. Governato dal generoso e amplificatore Giove, il Sagittario è sinonimo di ottimismo, speranza e aspirazione a qualcosa di più grande. Questo segno zodiacale è spesso associato al viaggiatore, allo studioso e all'avventuriero, poiché c'è sempre una sete insaziabile di esplorare nuovi territori, siano essi fisici o intellettuali. Il Sagittario è un segno di fuoco, e come tale brucia con passione e intensità.