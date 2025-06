Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 13 al 19 giugno 2025

comprensione immediata, lasciar andare permette di ritrovare equilibrio e serenità. Questo oroscopo pratico ti guiderà passo dopo passo nel gestire lo stress e prevenire il burnout, sfruttando le energie cosmiche di questa settimana unica per riscoprire te stesso e le tue emozioni. Preparati a vivere una fase di rinnovamento interiore, dove la crescita personale è alla portata di un gesto consapevole.

Il cielo di metà giugno ci chiede di mollare la presa. Saturno ha appena iniziato il suo moto retrogrado nei Pesci, e questo vuol dire una sola cosa: non possiamo più ignorare le emozioni che ci trascinano a fondo. In parallelo, il Sole si avvicina all'ultima parte del suo transito in Gemelli, e ci invita a fare ordine mentale. ma senza rigidezza. Non tutto può essere chiarito subito, ma molto può essere lasciato andare. E dove non arriva la chiarezza, arriva la cura. È una settimana per respirare più piano, accettare gli spazi vuoti e concedersi lentezza, anche se non sappiamo ancora dove ci porterà.