Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa dall’Università Statale di Milano

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, ha ricevuto mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance dall'Università Statale di Milano. Un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria fatta di successi e innovazione. In un'Aula Magna gremita, l'artista è stata accolta con una standing ovation, simbolo dell'affetto e del rispetto di un'intera generazione. L'evento si è concluso con un brindisi alla sua inestimabile eredità artistica.

Mercoledì 11 giugno, l’Università Statale di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance a Ornella Vanoni. La cerimonia si è svolta in Aula Magna, dove l’artista è stata accolta con una standing ovation dal pubblico presente. A consegnare il riconoscimento è stata Marina Brambilla, attuale rettrice dell’ateneo, prima donna a ricoprire tale incarico nella storia della Statale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

