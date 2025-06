Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa dalla Statale di Milano

Ornella Vanoni, icona indiscussa della musica italiana, ha ricevuto mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance dall’Università Statale di Milano. Un riconoscimento che celebra non solo il suo talento straordinario, ma anche il contributo culturale che ha dato al nostro Paese. La cerimonia, emozionante e toccante, si è conclusa con una standing ovation, sottolineando l’affetto e la stima dei presenti. L'articolo Ornella...

Mercoledì 11 giugno, l’Università Statale di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance a Ornella Vanoni. La cerimonia si è svolta in Aula Magna, dove l’artista è stata accolta con una standing ovation dal pubblico presente. A consegnare il riconoscimento è stata Marina Brambilla, attuale rettrice dell’ateneo, prima donna a ricoprire tale incarico nella storia della Statale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

