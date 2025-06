Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano | Mai studiato sono una cialtrona I miei genitori sarebbero fieri

Ornella Vanoni, la leggendaria voce della musica italiana, ha ricevuto la laurea honoris causa alla Statale di Milano, nonostante non abbia mai studiato formalmente. La cantante novantenne, prima artista donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento, è stata accolta con affetto da studenti, fan e personalità come Mahmood, Bersani e Fabio Fazio. Un momento emozionante che celebra non solo il suo talento, ma anche la sua straordinaria carriera e il valore della musica nella cultura italiana.

La cantante novantenne, prima artista donna a ricevere il riconoscimento, è stata accolta nell'aula magna dell'ateneo da una platea affettuosa di studenti, fan e amici, tra cui Mahmood, Samuele Bersani, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Liliana Segre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano: «Mai studiato, sono una cialtrona. I miei genitori sarebbero fieri»

In questa notizia si parla di: ornella - vanoni - riceve - laurea

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età , è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità .

Ornella Vanoni ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance, la prima donna a riceverla nell’ateneo dell’Università Statale di Milano Presenti anche Fazio, Mahmood, Liliana Segre e tanti personaggi del mondo della c Vai su Facebook

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano, tra emozione e ironia. “I miei genitori sarebbero fieri” #OrnellaVanoni #Laurea #Statale #Milano #HonorisCausa Vai su X

Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem alla Statale di Milano: “La mia vita è cambiata incontrando…; Ornella Vanoni, laurea honoris causa: «Non ho studiato, sono una cialtrona. Ho imparato tanto da Giorgio Strehler; Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa: “Io non ho mai studiato, sono una cialtrona”.

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano: «Mai studiato, sono una cialtrona. I miei genitori sarebbero fieri» Segnala vanityfair.it: La cantante novantenne, prima artista donna a ricevere il riconoscimento, è stata accolta nell'aula magna dell'ateneo da una platea affettuosa di studenti, fan e amici, tra cui Mahmood, Samuele Bersan ...