Ornella Vanoni commossa riceve la laurea ad honorem | chi c’era alla cerimonia

Milano si è fermata per onorare una leggenda: Ornella Vanoni, con emozione e gratitudine, ha ricevuto la laurea ad honorem in un evento che resterà impresso nel cuore di tutti. Un tributo alla sua straordinaria carriera e al suo ruolo di icona culturale. In un’aula colma di affetto, si è scritto un capitolo indimenticabile della musica italiana, un momento di autentica riconoscenza che ha unito generazioni e cuori.

C'è chi si prende la scena con un nuovo album, chi con un sold out a teatro. Ornella Vanoni, invece, conquista tutti con qualcosa di più raro e prezioso: una laurea honoris causa. Un'aula piena, occhi lucidi e applausi sentiti: Milano ha voluto rendere omaggio a una delle voci più iconiche della musica italiana celebrandola non solo come artista, ma come figura culturale a tutto tondo. Un momento bellissimo che si è trasformato in un abbraccio collettivo che avvolge chi da decenni ci accompagna con parole, note e quella sana, meravigliosa autoironia che è solo sua.

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

