O’Riley-Roma idea di mercato | Gasperini torna su un vecchio pallino

In attesa della nuova stagione, la Roma si prepara a sorprendere i tifosi con mosse strategiche e nomi intriganti. Tra i protagonisti del mercato giallorosso spunta il ritorno di Matt O’Riley, centrocampista danese del Brighton, già nel mirino di Gasperini. Un nome che evoca ricordi e possibilità: sarà questa la chiave per rinforzare il cuore del centrocampo e ridisegnare il futuro della squadra? Restate con noi per scoprire come si svilupperanno le trattative.

Il lavoro silenzioso di Ranieri, Gasperini e Ghisolfi è già iniziato da settimane. Con il pallone a riposo e il mercato alle porte, iniziano a filtrare i primi nomi sul taccuino della nuova Roma. Tra questi spunta quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000, oggi in forza al Brighton. Un nome che Gasperini conosce bene: già un anno fa lo aveva chiesto all’Atalanta per sostituire Koopmeiners. All’epoca il Celtic fu costretto a cedere sotto la spinta del Brighton, che lo acquistò per circa 30 milioni di euro. Ora, però, il nome di O’Riley torna di moda – e questa volta è accostato ai giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - O’Riley-Roma, idea di mercato: Gasperini torna su un vecchio pallino

Roma, a volte ritornano: O’Riley per il post Paredes e derby di mercato per Ratiu - Roma, città eterna e cuore pulsante del calcio italiano, si prepara a una nuova settimana di intense emozioni e grandi aspettative.

