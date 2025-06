Ordine sicuro | Chivu? Se lo accoglieranno come fecero i giocatori del Triplete con Gasperini allora ci saranno problemi

L’arrivo di Cristian Chivu all’Inter ha acceso il dibattito tra tifosi e analisti, con i pronostici di Franco Ordine che sollevano ottimismo. Secondo il noto giornalista, se il nuovo tecnico riuscirà a essere accolto come fecero i giocatori del Triplete con Gasperini, le sfide saranno più facili da superare. La vera domanda è: l’Inter saprà conquistarsi subito la fiducia della squadra e dei suoi tifosi? Solo il tempo lo dirà.

LE PAROLE DI ORDINE – « Non credo ci saranno grossi problemi, Kolarov irrobustisce lo staff. Tra l'altro sono rimasti alcuni pilastri del vecchio staff, il tattico di Inzaghi Mario Cecchi e Spinelli, che è il miglior allenatore dei portieri del mondo. Il Milan, quando ha lasciato il Psg dove allenava Donnarumma, ha tentato in tutti i modi di portarlo in rossonero.