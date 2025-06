Ora il governo Meloni accelera per la legge sul fine vita quando arriva e cosa prevede

Il dibattito sul fine vita si infiamma: il governo Meloni si prepara a portare in Aula al Senato, il 17 luglio, un disegno di legge condiviso che mira a regolamentare il suicidio assistito. Dopo il primo caso in Toscana e il ricorso governativo contro la legge regionale, le tensioni interne alla maggioranza sono evidenti. Ma quali sono i contenuti e le implicazioni di questa proposta? Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Il primo suicidio assistito avvenuto in Toscana, grazie alla legge regionale contro cui il governo Meloni ha fatto ricorso, ha riaperto il dibattito politico. Il governo e il centrodestra vogliono portare in Aula al Senato un ddl condiviso, la data è il 17 luglio. Nella maggioranza si discute da mesi, ma restano molte divisioni interne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

