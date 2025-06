Ora è da qualche parte sopra l' arcobaleno | morto Gino Campanella simbolo delle lotte per i diritti omosessuali

Gino Campanella, figura emblematica delle battaglie per i diritti omosessuali a Palermo, ci lascia all’età di 79 anni. Con il suo coraggio e la determinazione, ha ispirato generazioni e contribuito a cambiare mentalità. Con Massimo Milani, suo compagno e marito, ha dimostrato che l’amore e la lotta sono inseparabili. Ora, forse, Gino continua a vivere “sopra l’arcobaleno”, simbolo di libertà e speranza per tutti. Dolce l’eredità lasciata, eterna come i colori dell’arcobaleno.

Insieme a Massimo Milani - con cui nel 2020 si era unito in matrimonio - era un pilastro delle lotte omosessuali a Palermo. Gino Campanella non c'è più. O forse c'è sempre, da qualche parte sopra l'arcobaleno, utilizzato come simbolo di mille crociate. E' morto oggi all'età di 79 anni. Dolce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ora è da qualche parte sopra l'arcobaleno: morto Gino Campanella, simbolo delle lotte per i diritti omosessuali

In questa notizia si parla di: qualche - sopra - arcobaleno - morto

È morto a 81 anni Sebastião Salgado, uno dei più grandi fotografi del nostro tempo. Con il suo bianco e nero profondo ha raccontato il dolore e la bellezza del mondo: le migrazioni, il lavoro, le ferite della natura, ma anche la dignità degli ultimi e la sacralità de Vai su Facebook

Ora è da qualche parte sopra l'arcobaleno: morto Gino Campanella, simbolo delle lotte per i diritti omosessuali; Paolo Bonolis lascia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, l'agente attacca Sonia Bruganelli: il post al veleno; Doppio arcobaleno nel cielo di Roma dopo il maltempo: come si è formato lo splendido fenomeno.

Partecipa al raduno Arcobaleno, 40enne trovato morto su un sentiero Lo riporta ilgazzettino.it: Ancora una tragedia in Friuli: un escursionista che stava partecipando al "Raduno europeo della famiglia Arcobaleno" sulle montagne di Tramonti di Sopra -