operazione antizanzare a san giovanni

L’Amministrazione di San Giovanni Valdarno si impegna con costanza nella lotta alle zanzare, proteggendo la salute e il benessere dei suoi cittadini. Gli interventi di disinfestazione antilarvale, programmati per il 19 e 20 giugno, sono parte di un piano continuo che mira a ridurre significativamente la presenza di questi fastidiosi insetti. L'obiettivo è la creazione di un ambiente più sicuro e confortevole per tutti, promuovendo una comunità più sana e felice.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Prosegue l'attività del Comune di San Giovanni Valdarno nella lotta alla proliferazione delle zanzare. I prossimi interventi di disinfestazione antilarvale sono in programma per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, salvo rinvii in caso di maltempo. Le operazioni, che si concentrano nelle caditoie fognarie presenti sul territorio comunale, continueranno con cadenza mensile fino alla fine di ottobre. L'obiettivo è la diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive. Le attività vengono svolte in linea con le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e, dal 2022, seguono le disposizioni del Piano regionale di prevenzione contro le arbovirosi, che non prevede trattamenti adulticidi programmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it