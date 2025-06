Operaio colpito da muletto sindacati in piazza

Un altro incidente sul lavoro scuote Ravenna, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa volta, un operaio di 57 anni è stato ferito da un muletto presso l’azienda Onm, specializzata in componenti nautiche, e trasportato d’urgenza in elicottero. La situazione ha acceso i riflettori sulla necessità di interventi concreti per proteggere chi lavora quotidianamente. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo sembrano migliorare, ma la vicenda riaccende il dibattito sulla prevenzione.

Un altro infortunio sul lavoro a Ravenna. Un operaio di 57 anni è rimasto ferito ieri mattina intorno alle 10.30 presso l’azienda Onm in via Fernando Santi, nella zona industriale delle Bassette, impresa che lavora componenti nautiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito dalle forche di un muletto, riportando ferite alle gambe. È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, ma fortunatamente le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto ed è stato dimesso nel pomeriggio. Le autorità competenti, inclusi i Carabinieri e la Medicina del lavoro, stanno indagando sull’incidente per chiarirne le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio colpito da muletto, sindacati in piazza

