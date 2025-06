OpenAI Sam Altman | quanta acqua consuma ChatGPT?

Se ti chiedi quanto influisce l’uso di ChatGPT sull’ambiente, sappi che anche le sue richieste quotidiane hanno un loro impatto, come sottolineato da Sam Altman di OpenAI. Con solo 0,000085 galloni di acqua per ogni interazione, il consumo complessivo si rivela sorprendentemente contenuto, ma evidenzia comunque l'importanza di considerare gli aspetti ambientali nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme come questa innovazione può convivere con la sostenibilità.

(Adnkronos) – In un recente post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI, l’amministratore delegato Sam Altman ha condiviso alcune riflessioni sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale, soffermandosi anche sugli impatti ambientali legati al suo utilizzo. Tra i dati riportati, Altman ha indicato che una singola richiesta media a ChatGPT comporterebbe un consumo idrico di circa 0,000085 galloni, ovvero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: altman - openai - chatgpt - quanta

Periodicamente Sam Altman scrive sul suo blog gli sviluppi futuri dell’IA. Nell’ultimo post ha rivelato un dato finora nascosto: quanta energia consuma una richiesta media a ChatGPT Vai su X

OpenAI aprirà un nuovo ufficio a Seul, nel cuore della Corea del Sud. Una scelta inusuale per la società guidata da Sam Altman che ha dato i natali a ChatGPT ma che oggi annovera il numero più alto di abbonati paganti al software AI proprio in Corea del Su Vai su Facebook

Quanta energia consuma ChatGPT? Ce lo dice Sam Altman; OpenAI, Sam Altman: quanta acqua consuma ChatGPT?; Quanta acqua ed energia serve per una domanda a ChatGPT? Ce lo dice Altman.

OpenAI, Sam Altman: quanta acqua consuma ChatGPT? Lo riporta msn.com: In un post pubblicato sul blog di OpenAI, Sam Altman fornisce nuove stime sul consumo energetico e idrico delle richieste a ChatGPT, sollevando interrogativi sul futuro impatto ambientale dell’intelli ...