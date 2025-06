Open studi 2025 gli architetti si aprono alla collettività

Nel cuore di Sciacca, gli studi di architettura si spalancano alla collettività per condividere innovazione e creatività. L’evento "Open Studi 2025", promosso dall’Ordine degli Architetti di Agrigento, trasforma il chiostro del palazzo comunale in un vivace spazio di confronto e ispirazione. Domani alle 18, si inaugura una mostra che promette di sorprendere, invitando tutti a scoprire come l’architettura possa plasmare il nostro futuro. Un’occasione da non perdere per entrare nel mondo degli architetti e delle loro visioni.

Si svolgerà anche quest'anno a Sciacca la manifestazione "Open studi aperti", organizzata dall'ordine degli architetti di Agrigento. L'iniziativa si svolgerà nel chiostro superiore del palazzo comunale di Sciacca dove, domani alle 18, si terrà l'inaugurazione di una nuova mostra di architettura.

"Open!": gli architetti aprono i loro studi al pubblico anche a Genova - Gli studi degli architetti di Genova si aprono al pubblico per l’edizione 2024 di "Open!", l’evento nazionale del Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

13-14 GIUGNO 2025 Lazzaretto di Cagliari Open! Gli architetti e le architette aprono i loro studi al pubblico Due giorni di incontri, dibattiti e riflessioni sull’architettura, la città, le comunità e il futuro del nostro territorio. VENERDÌ 13 GIUGNO | 18:30 – 21 Vai su Facebook

Iscriviti subito a Open! Studi Aperti https://tinyurl.com/Open25-Iscriviti… Gli architetti sono protagonisti del cambiamento: ripensano luoghi e città, creano spazi di vita. Espandi il valore della professione, il 13 e 14 giugno apri il tuo studio alla comunità. #Open Vai su X

