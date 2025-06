One-Punch Man rimandato | cosa sappiamo in vista dell’estate

Il ritorno del manga potrebbe sembrare lontano, ma questa pausa rappresenta un’opportunità preziosa per rinnovare la narrazione e rafforzare la qualità della storia. I fan di One Punch Man devono ora armarsi di pazienza, confidando che questa sosta porti a un rilancio ancora più epico e coinvolgente. In attesa di novità, il futuro della serie si prospetta ricco di sorprese e nuovi sviluppi emozionanti.

I fan di One-Punch Man ricevono un'altra spiacevole notizia: è stato infatti confermato che il manga subirà una lunga pausa. Sebbene questo ritardo, oltre al fatto che la storia del manga non è progredita per un bel po', possa essere molto scoraggiante, questa pausa potrebbe rivelarsi esattamente ciò di cui il manga ha bisogno per risolvere tutti i suoi problemi e andare finalmente avanti con la trama. Il ritorno del manga potrebbe sembrare lontano, ma potrebbe essere proprio quello di cui ha sempre bisogno. Come confermato dallo stesso Yusuke Murata, il disegnatore del manga, il prossimo capitolo di One-Punch Man sarà pubblicato il 17 luglio 2025, con un ritardo di due mesi.

