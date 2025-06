One Piece arrivano i Labubu di Rufy e la sua ciurma in edizione limitata sono già sold-out

inserire nuove sorprese: i Labubu di Rufy e della sua ciurma in edizione limitata sono già state spazzate via, esaurite in un battibaleno. Questi adorabili mostriccioli, originariamente creati dall'illustratore Kasing Lung, stanno conquistando il cuore dei fan di anime e collezionisti, diventando autentiche icone pop. La collezione THE MONSTERS X One Piece ha già raggiunto il sold out, ma l’attesa per le prossime novità continua a crescere.

I Labubus originali di Pop Mart ora raggiungono anche il mondo degli anime, dopo il crossover con One Piece ispirati ai personaggi più popolari della serie. I Labubu, creaturine nate dall'immaginazione dell'illustratore Kasing Lung, stanno conquistando il mondo tra aste da capogiro e collaborazioni anime. Adesso la collezione THE MONSTERS X One Piece è già sold out. Questi mostriciattoli diventano sempre più icone pop, e il mercato non accenna a fermarsi. Labubu-mania: dal collezionismo d'élite all'anime crossover con One Piece Dimenticate i soliti pupazzi da collezione: i Labubu sono ufficialmente entrati nell'Olimpo degli oggetti di culto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece, arrivano i Labubu di Rufy e la sua ciurma in edizione limitata, sono già sold-out

