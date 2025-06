Omicidio per due cuffie da 14 euro In aula le dichiarazioni del killer | Non volevo uccidere solo rapinare

Un tragico episodio scuote Rozzano: un uomo si trova davanti alla Corte di Assise, confessando di aver ucciso per un paio di cuffie dal valore di appena 14 euro. Le sue parole sono cariche di rimorso, ma la vera sfida rimane nel percorso della giustizia riparativa, che necessita del consenso della famiglia di Manuel Mastrapasqua. La vicenda apre un doloroso interrogativo sulla misura della colpa e sulla ricerca di redenzione.

"Non volevo ucciderlo, solo rapinarlo: chiedo scusa e sono pronto alla giustizia riparativa". Daniele Rezza, imputato davanti alla Corte di Assise per aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua lo scorso ottobre a Rozzano, ha reso dichiarazioni spontanee in aula. Per la giustizia riparativa però, servirà l’accordo della famiglia della vittima che, al momento, non è orientata ad una collaborazione. Manuel stava tornando a casa dopo il turno di lavoro da magazziniere al supermercato Carrefour di via Farini, a notte fonda. Erano le 2.45 stava chattando con la fidanzata Ginevra, quando l’assassino lo ha aggredito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio per due cuffie da 14 euro. In aula le dichiarazioni del killer: "Non volevo uccidere, solo rapinare"

In questa notizia si parla di: aula - dichiarazioni - volevo - omicidio

NON E' UNA BARZELLETTA, E' UN FATTO REALE! #staffnpps Una coltellata che avrebbe potuto trasformarsi in una vicenda ben più drammatica. Un "tentato omicidio", questo il reato contestato lo scorso marzo a un uomo di 35 anni, andato in scena durante Vai su Facebook

Omicidio per due cuffie da 14 euro. In aula le dichiarazioni del killer: Non volevo uccidere, solo rapinare; Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette, Daniele Rezza si difende in aula: Mi ha aggredito; Delitto di Rozzano, il killer di Manuel Mastrapasqua in aula: Volevo solo le cuffiette, ma lui reagì.

Omicidio per due cuffie da 14 euro. In aula le dichiarazioni del killer: "Non volevo uccidere, solo rapinare" Lo riporta msn.com: Rezza, reo confesso dell’accoltellamento mortale, chiede scusa e si dice pronto alla giustizia riparativa "Lui ha reagito e la lama si è conficcata, non pensavo di avergli fatto male, l’ho saputo da i ...