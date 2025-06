Omicidio in fonderia va alla sbarra l’operaio Oscar Maggi | è lui il complice di Giacomo Bozzoli?

Un nuovo capitolo si apre nel caso Bozzoli, con Oscar Maggi chiamato a rispondere di presunto coinvolgimento nell’omicidio dell’imprenditore Mario. Mentre il processo si avvicina, si intensificano i sospetti e le accuse, alimentando un intricato intreccio di verità e inganni. La giustizia cerca ancora di fare piena luce su un caso che ha sconvolto la provincia di Brescia. La vicenda promette colpi di scena fino all’ultima parola.

Brescia, 12 giugno 2025 – Nuovo processo in vista per il caso di Mario Bozzoli, l'imprenditore ucciso la sera dell'8 ottobre 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno. Dopo la definitiva condanna all'ergastolo del nipote Giacomo, il quale si è sempre dichiarato innocente, la giustizia presenta il conto anche all'operaio Oscar Maggi, uno degli addetti ai forni, imputato di concorso in omicidio. Ieri in sede di udienza preliminare il gup Stefano Franchioni gli ha accordato il rito abbreviato e la discussione è prevista il 12 novembre. Stando alle sentenze passate in giudicato, Bozzoli fu eliminato dal nipote con la complicità di Beppe Ghirardini, l'operaio trovato suicida tra i monti di Case di Viso dieci giorni dopo la scomparsa del titolare, e Maggi.

