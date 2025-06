Omicidio di via Zanolini nuovo sopralluogo dei carabinieri

Nuovi sviluppi emergono nel mistero dell’omicidio di via Zanolini, dove i carabinieri di Bologna hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nell’abitazione di Giuseppe Marra. La scena del delitto continua a svelare segreti, mentre le indagini si intensificano con la partecipazione di esperti e consulenti. Resta da capire quale verità si celi dietro questa tragica vicenda, e le risposte potrebbero arrivare proprio da questo nuovo passo investigativo.

Bologna, 12 giugno 2025 - I carabinieri di Bologna hanno effettuato un nuovo sopralluogo in casa di Giuseppe Marra, in via Zanolini dove il 27 maggio il 59enne è stato trovato morto. Nell'appartamento viveva con la moglie Lorenza Scarpante, accusata di aver ucciso il coniuge. Al sopralluogo, cominciato nel primo pomeriggio, partecipano anche i consulenti nominati dalla difesa di Scarpante, la tossicologa e medico legale Elia Del Borrello e il biologo forense Vincenzo Agostini. A quanto si apprende gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori tracce di sangue nell'appartamento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, la donna, che insieme al marito gestiva un negozio in via Indipendenza, dopo avere consumato sostanze stupefacenti avrebbe colpito a morte il compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di via Zanolini, nuovo sopralluogo dei carabinieri

In questa notizia si parla di: sopralluogo - zanolini - carabinieri - omicidio

Nella notte è stata fermata per omicidio Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, l'uomo ucciso nel suo appartamento di via Zanolini. La donna, che i vicini avevano visto in strada chiedere aiuto con gli abiti coperti di sangue, era già indagata per omic

