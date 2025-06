Omicidio Denisa trovata vertebra nel terreno del killer | ipotesi che abbia ucciso altre donne

L'enigma di Denisa si infittisce: la scoperta di una vertebra nel terreno del sospettato ha riacceso i sospetti su un possibile serial killer. Vasile Frumuzache, già confessore dei due omicidi noti, ora potrebbe nascondere un passato oscuro fatto di altri crimini irrisolti. La sua intricata vicenda mette in discussione tutto quello che si pensava finora, lasciando aperta la tragica domanda: quante altre vittime potrebbero ancora emergere?

Vasile Frumuzache aveva confessato l'assassinio della escort scomparsa, Denisa Adas Paun, e di Ana Maria Andrei, quest'ultima scomparsa nel 2024. Ha negato il suo coinvolgimento in altri eventuali omicidi, ma i ritrovamenti nelle sue proprietà hanno aperto all'ipotesi che l'uomo non sia stato il carnefice delle sole due escort.