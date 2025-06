omicidio denisa trovata vertebra durante gli scavi vicino casa del killer frumuzache

Un nuovo inquietante dettaglio emerge nell’indagine su Vasile Frumuzache: una vertebra trovata durante gli scavi vicino alla casa del sospettato, nelle campagne tra Montecatini e Monsummano Terme. La scoperta potrebbe aprire un capitolo decisivo nella ricostruzione della verità sui femminicidi delle escort Denisa Paun e Ana Maria Andrei, di cui l’uomo ha confessato. Le autorità continuano a scavare in profondità, nel tentativo di fare luce su questo terribile mistero.

Una vertebra nascosta sottoterra aprirebbe un nuovo capitolo nell'inchiesta su Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato i femminicidi delle escort Denisa Paun e Ana Maria Andrei i cui corpi sono stati ritrovati in un terreno adiacente l'abitazione dell'uomo nelle campagne tra Montecatini Terme e Monsummano Terme (Pistoia). Indagini in corso. Le ruspe erano arrivate ieri insieme ai carabinieri territoriali e del Sis, oltre ai vigili del fuoco. Il sospetto della procura era che l'uomo potesse aver commesso altri delitti, motivo per cui si stanno setacciando le denunce e segnalazioni di scomparsa.