Omicidio carabiniere dopo sparatoria | il cordoglio delle istituzioni parte da Mattarella e Meloni

La tragica perdita del carabiniere Carlo Legrottaglie ha scosso l'intera nazione, unendo le istituzioni in un sincero atto di solidarietà e commozione. Le parole di cordoglio di Mattarella e Meloni sono un monito alla necessità di rafforzare il senso di sicurezza e di rispetto per chi ogni giorno lotta per proteggerci. Un momento di riflessione che invita a valorizzare il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nella nostra società.

FRANCAVILLA FONTANA - Profondo cordoglio espresso dalle istituzioni, partendo dalle alte cariche dello Stato fino ad arrivare a quelle locali, in seguito alla morte per omicidio del carabiniere 59enne Carlo Legrottaglie. La tragedia ha avuto luogo stamattina, 12 giugno, a Francavilla Fontana, nei.

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo r

Francavilla Fontana (Brindisi) Carabiniere ucciso in servizio, il cordoglio da istituzioni e politica Lo riporta trmtv.it: Alla notizia della tragedia sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio da parte delle più alte cariche dello Stato, delle istituzioni e della politica.