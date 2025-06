Omicidio brigadiere Carlo Legrottaglie | In questo territorio non c' è spazio per l' illegalità

In un territorio dove legalità e sicurezza sono pilastri fondamentali, la tragica perdita del brigadiere Carlo Legrottaglie ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua dedizione e coraggio nel fronteggiare l'illegalità ci ricordano quanto sia essenziale mantenere viva la lotta contro ogni forma di criminalità. La comunità si unisce con solidarietà e determinazione, perché in questo luogo non c'è spazio per l'illegalità, ma solo per la giustizia e la memoria di chi ha dato tutto per proteggerci.

La tragica morte del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie ucciso a colpi di arma da fuoco mentre cercava di fermare dei malviventi in fuga ha scosso intere comunità. Gli uomini dell'Arma, Polizia, Guardia di Finanza, istituzioni, associazioni, sindacati e semplici cittadini si stringono.

Francavilla Fontana, il brigadiere Carlo Legrottaglie ucciso a pochi giorni dalla pensione: morto uno dei banditi - Una tragica alba in Puglia scuote la comunità di Francavilla Fontana: il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in procinto di andare in pensione, perde la vita durante un inseguimento.

Francavilla Fontana:non si fermano all'alt e sparano: ucciso carabiniere. Catturati,uno dei 2 banditi è morto. E' finita dopo poche ore la fuga dei 2 sospettati dell'omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie,(oggi all'ultimo giorno di lavoro) durante un inseguiment

È morto uno dei due rapinatori catturati dalla polizia a Grottaglie (Taranto) dopo un conflitto a fuoco. Si tratta dei due uomini che questa mattina hanno sparato contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, uccidendolo. L'altro malvivente arrestato è stato portat

Brindisi, l'arresto del rapinatore che ha sparato e ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie. L'arresto di uno dei due banditi, protagonisti questa mattina dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento per sventare una rapina.