Oltre 250 scuole di Roma e provincia diventeranno dormitori per i ragazzi del Giubileo dei giovani

Oltre 250 scuole di Roma e provincia si trasformeranno in accoglienti dormitori per i giovani pellegrini del Giubileo. Un piano ambizioso e condiviso, pronto a offrire un’accoglienza calda e organizzata, riunendo istituzioni e comunità locali. Gli ultimi dettagli saranno definiti oggi, durante una riunione a Palazzo Chigi, ma già si preannuncia un’iniziativa che rafforza il senso di unità e solidarietà tra i giovani di tutto il mondo, rendendo questo evento indimenticabile.

Il piano per l'accoglienza dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo dei giovani è pronto. Gli ultimi dettagli, come spiega Agostino Miozzo, responsabile Accoglienza del Giubileo, saranno definiti in occasione di una riunione in programma oggi, giovedì 12 giugno, a Palazzo Chigi.

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - oltre - scuole

Vela di Calatrava pronta a giugno per il Giubileo dei giovani, ma ecco a cosa serviva - La Vela di Calatrava, pronta per giugno, si prepara a ospitare il Giubileo dei Giovani 2025. Destinata ad accogliere eventi tra il 28 giugno e il 3 agosto, l'opera incompiuta di Tor Vergata potrebbe essere finalmente completata.

Oltre 1300 bambini hanno partecipato questa mattina, al Teatro Brancaccio di Roma, all'evento di chiusura del #concorso scolastico "Un treno per il Giubileo", rivolto a tutte le classi delle scuole primarie della Capitale con lo scopo di coinvolgere i giovani s Vai su Facebook

