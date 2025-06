Oksana Lyniv | | Legame speciale con Bologna

Oksana Lyniv, con il suo legame profondo con Bologna, incarna la passione per la musica come forma di comunicazione universale. Sempre in viaggio tra concerti e palchi internazionali, la sua missione va oltre l’arte: è un desiderio ardente di condividere emozioni e scoperte. Dopo aver concluso il suo incarico al Teatro Comunale di Bologna, si prepara a conquistare nuovi orizzonti. Domani, sul palco di Oslo, sarà ancora una volta protagonista di un evento memorabile...

È sempre in viaggio Oksana Lyniv, per lei fare musica è una missione che ha che fare con l’arte, certamente, ma anche con una impellenza comunicativa, un bisogno di condividere la conoscenza e il piacere dell’inaspettato, che la portano, adesso che il suo lavoro come direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna è terminato, sui grandi palchi internazionali. È appena arrivata da Oslo per le prove generali dell’attesissimo concerto di domani alle 18 (replica domenica 15 alle 16) all’Auditorium Manzoni di Bologna, dove dirigerà l’opera in forma di concerto ’Sigfrido’, terzo dramma musicale e seconda giornata della saga composta da Richard Wagner ’ L’anello del Nibelungo ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oksana Lyniv:: "Legame speciale con Bologna"

Oksana Lyniv:: Legame speciale con Bologna; Oksana Lyniv: l’abbraccio a Bologna: Sono pronta a restare, ho tanti progetti; Le litografie wagneriane di Oksana Lyniv in mostra a Bologna.

Le litografie wagneriane di Oksana Lyniv in mostra a Bologna Lo riporta msn.com: Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna nel triennio 2022/24, è alle prese in questi giorni con le prove di Siegfried, terzo titolo della saga nibelungica di Richard Wagner, i ...