Oikos approva il bilancio sociale 2024 e rinnova la Governance.

Bergamo. Nel Bilancio Sociale 2024, la Cooperativa Oikos conferma il proprio impegno per l’inclusione lavorativa e la buona occupazione: sono 136 le persone occupate, di cui 32 con inserimenti mirati secondo l’art. 14 della Legge 681999 (Legge Biagi). Un risultato che testimonia la vocazione della cooperativa nel creare opportunità per persone fragili e svantaggiate, in stretta collaborazione con enti pubblici e servizi del territorio. Le ore di lavoro complessivamente registrate da dipendenti e volontari superano le 120 mila, in costante aumento. Le aree che hanno visto la maggiore crescita occupazionale sono quelle legate ai servizi di pulizia e al trasporto persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it