Oggi mio figlio non viene a scuola perché lei interrogava ad estrazione e questa cosa non l’ha fatto dormire l’ansia da interrogazione Genitori iperprotettivi o bisogno di aggiornamento delle metodologie?

Oggi mio figlio non è tornato a scuola perché, durante la sua interrogazione, ha vissuto un momento di ansia che lo ha letteralmente bloccato. Questa esperienza, condivisa da un genitore sulla FanPage di OrizzonteScuola, mette in evidenza un problema crescente: studenti sopraffatti dalla pressione delle interrogazioni. Una soluzione innovativa sta emergendo: le interrogazioni "telefonate", ovvero modalità più leggere e meno stressanti per aiutare i ragazzi a riscoprire il piacere di imparare.

L'esperienza è stata raccontata da un nostro utente sulla FanPage di OrizzonteScuola. Non si tratta di una novità, sebbene il caso sia da evidenziare. Infatti, negli ultimi anni, sempre più docenti segnalano un incremento delle difficoltà degli studenti nel gestire la pressione legata alle interrogazioni. Episodi in cui gli alunni manifestano stati di agitazione anche intensi sono diventati frequenti. Soluzione? Interrogazioni "telefonate", cioè pianificate che se da un lato risolvono il problema dell'ansia, dall'altro sono fonte di lamentela da parte dei docenti per svariati motivi. L'articolo “Oggi mio figlio non viene a scuola perché lei interrogava ad estrazione e questa cosa non l’ha fatto dormire”, l’ansia da interrogazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

