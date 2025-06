Oggi Giacinto Urso avrebbe compiuto 100 anni | ricordo vibrante di nipoti e amici

Oggi, 12 giugno, ricorre il centesimo compleanno di Giacinto Urso, un eccezionale esempio di umanità e leadership che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di nipoti, amici e della comunità salentina. Ricordarlo è celebrare i valori di dedizione, passione e integrità che lo hanno reso un punto di riferimento. In questa giornata speciale, celebriamo la sua vita e l’eredità che continua a ispirarci, mantenendo vivo il suo spirito tra noi.

NOCIGLIA – Sono passati solo sei mesi dalla sua scomparsa e la sua assenza continua a manifestarsi come un vuoto incolmabile per tutta la comunità salentina e non solo. Come solo le grandi personalità di spessore e carisma umano e istituzionale sanno infondere. Nella giornata di oggi, 12 giugno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it