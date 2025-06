Oggi 12 giugno è Sant’Onofrio | l’eremita che viveva con un angelo

Oggi, 12 giugno, celebriamo Sant’Onofrio, l’eremita che trovava conforto e compagnia in un angelo nel cuore del deserto. La sua vita, avvolta dalla leggenda e dall’aura di mistero, ci invita a riflettere sulla ricerca di spiritualità e silenzio. Scopriamo insieme la storia di questo santo dalla vita affascinante, che ancora oggi incanta e ispira molti. La sua storia, ricca di simbolismi, ci insegna il valore della fede e della solitudine.

Sant’Onofrio fu un anacoreta e trascorse la sua vita prevalentemente nel deserto. Aveva un angelo per amico, che lo assisteva e gli faceva compagnia. La storia di sant’Onofrio, che si ricorda oggi 12 giugno, è per molti versi avvolta nella leggenda. Non si hanno molte notizie su di lui, e quelle che ci sono sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 12 giugno è Sant’Onofrio: l’eremita che viveva con un angelo

In questa notizia si parla di: sant - onofrio - giugno - angelo

A Collesecco, contrada di Tollo, si inaugura la cappella in onore di Sant'Onofrio - Il 12 giugno, a Contrada Collesecco di Tollo, si aprirà un nuovo capitolo di spiritualità e memoria con l'inaugurazione della cappella dedicata a Sant'Onofrio.

Tutto pronto per la festa di Sant'Onofrio in programma domenica 1° giugno. Vai su Facebook

Al via il 18° Memorial Tommaso Manuel Leone; Sant’Angelo di Brolo. Nebrosport in evidenza al 25° Rally dei Nebrodi; “SUITE PER ANGELO MARIA” AL TEATRO DEI MARSI DI AVEZZANO 1° GIUGNO 2025.

Oggi 12 giugno è Sant’Onofrio: l’eremita che viveva con un angelo Lo riporta lalucedimaria.it: Anacoreta, sant'Onofrio viveva nel deserto con l'assistenza costante di un angelo che gli faceva da amico e lo aiutava nel bisogno.