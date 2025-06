Offerta di DAZN disponibile durante il Mondiale per Club 2025

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un istante del FIFA Club World Cup 2025, questa è la tua occasione! DAZN, il broadcaster ufficiale, ha preparato un’offerta speciale disponibile durante il torneo che si svolgerà negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno. Con le migliori squadre da tutto il mondo pronte a sfidarsi, non puoi lasciarti scappare questa imperdibile opportunità di vivere ogni momento in diretta e in alta qualità.

DAZN sarà il broadcaster globale della FIFA Club World Cup 2025 che inizierà il prossimo 14 giugno. Al torneo parteciperanno 32 squadre provenienti da sei confederazioni, che si sfideranno negli Stati Uniti per la FIFA Club World Cup 2025. Tra le migliori squadre da tutto il mondo ci saranno Real Madrid, Juventus, Flamengo, Bayern Monaco, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Offerta di DAZN disponibile durante il Mondiale per Club 2025

In questa notizia si parla di: club - dazn - offerta - disponibile

Tudor a DAZN: «Complimenti a questi ragazzi, ci siamo meritati la Champions League. Futuro? Prima del Mondiale per Club lo saprete ma…» - Igor Tudor ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche ai microfoni di DAZN dopo la partita Venezia-Juventus, esprimendo la sua soddisfazione per il percorso della squadra verso la Champions League.

“ ` ” Il messaggio chiaro di Damien Comolli in conferenza stampa ? La #Juventus sarà impegnata, insieme all’Inter, anche al prossimo Mondiale per Club, disponibile dal 14 giugno gratuitamente sull’app di #DAZ Vai su X

Salernitana-Frosinone, sarà disponibile su Dazn anche in modalità gratuita Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025 in chiaro su DAZN: come e dove vederlo in streaming; TIMVISION + DAZN: guarda il Mondiale per Club in super offerta; DAZN, arriva Fabrizio Romano: al via un nuovo programma sul calciomercato.

Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming Scrive panorama.it: La programmazione di Dazn e Mediaset per le sfide di Inter e Juventus Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti: ...