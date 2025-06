occhiuto sotto la lente della procura

Un’ombra si allunga sul volto della politica calabrese: l’indagine per corruzione che coinvolge il presidente Roberto Occhiuto ha acceso i riflettori su un fronte delicato e incerto. La rivelazione, fatta direttamente sui social, ha alimentato un’onda di discussione e stupore, mettendo in discussione la trasparenza e la credibilità delle istituzioni regionali. Il caso promette di aprire un capitolo cruciale nel panorama politico locale e nazionale.

Un’inchiesta in diretta social. La notizia dell’indagine per corruzione a carico del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto (Fi), resa nota da lui stesso via internet, scuote il mondo della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it